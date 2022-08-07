Відзначився лише жовтою карткою: Миколенко не допоміг "Евертону" врятуватися від поразки у першому турі АПЛ

У суботу, 6 серпня, "Евертон" з українцем Віталієм Миколенком вдома поступився "Челсі" у першому турі чемпіонату Англії-2022/23.

Лондонський "Челсі" переміг "Евертон" у першому турі англійської Прем'єр-Ліги з рахунком 1:0 .

Єдиний гол поєдинку було забито у компенсований до першого тайму час - Жоржиньо реалізував пенальті. Після перерви обидві команди мали моменти для взяття воріт, але не зуміли їх реалізувати.

Зазначимо, що на початку поєдинку "Евертон" одразу спіткала невдача - травмувався Бен Годфрі. Футболіста довелося виносити з поля на ношах, на полі його замінив Мейсон Холгейт.

Український захисник "Евертона" Віталій Міколенко вийшов у стартовому складі команди та провів на полі весь матч. У другому таймі українець отримав жовту картку.

У наступному турі АПЛ "Евертон" у гостях зустрінеться з "Астон Віллою". "Челсі" на своєму стадіоні прийматиме "Тоттенгем".

Нагадаємо, що українець Олександр Зінченко допоміг "Арсеналу" перемогти "Крістал Пелас" у дебютному офіційному матчі за "канонірів".

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