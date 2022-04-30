Вигнали десятьох спортсменів: польський клуб відмовився від послуг хокеїстів країн-агресорів

Хокейний клуб "Енергія" пішов на радикальний крок і припинив співпрацб з російськими та білоруськими хокеїстами.

Польський клуб не хоче мати нічого спільного з хокеїстами країн-агресорів.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ

Зазначається, що цього сезону за "Енергію" виступало семеро росіян та троє білорусів.

"У нинішній ситуації ми не маємо вибору. Це було б проявом свого роду егоїзму. Ми маємо дивитися ширше на реалії, в яких функціонує клуб. Крім морального аспекту, є і елемент сприйняття клубу спонсорами та вболівальниками. Тому на сьогодні таке рішення. Ми набираємо гравців, присутність яких у команді не викликає жодних сумнівів, а також не викликає додаткових проблем", – заявив президент "Енергії" Богдан Розвадовські.

Нагадаємо, що російського хокеїста побили під час матчу НХЛ напередодні зустрічі з президентом США Джо Байденом.

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