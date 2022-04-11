Вигнали з команди та почали розслідування: російський гонщик поплатився за нацистське вітання (відео)

Вигнали з команди та почали розслідування: російський гонщик поплатився за нацистське вітання (відео)

Артем Северюхін, схоже, поставив хрест на своїй міжнародній кар'єрі.

15-річний російський гонщик Артем Северюхін, який продемонстрував нацистське вітання під час церемонії нагородження на юніорському чемпіонаті Європи з картингу, вже зіткнувся з серйозними наслідками своєї витівки.

Команда Ward Racing, яку росіянин представляв на турнірі, вже оголосила про розірвання з ним контракту. Там засудили вчинок Северюхіна, оскільки він "суперечать їхнім цінностям".

Очевидно, що на цьому покарання для Артема не обмежиться. Міжнародна автомобільна федерація вже повідомила, що почала розслідування у справі Северюхіна. Яке покарання загрожує росіянину, поки що невідомо.

Додамо, що сам Северюхін уже заявив, що не бачить нічого страшного у своєму вчинку та просто хотів передати привіт рідним з Росії.

"Я з Росії. Подякував команді, своїм рідним з Росії. Хтось побачив у моїх діях нехороший жест, проте це не так. Я лише подякував. Я - росіянин, я з Росії та за свою країну", - сказав Сєвєрюхін.

На чемпіонаті світу з картингу росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання. Вимагаємо пожиттєвої дискваліфікації.



Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute at the World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia @fiakarting how are you? pic.twitter.com/eVH6dMnEeP — Freel (@FreelFreel) April 10, 2022

Варто зазначити, що вчинок Северюхіна жорстко засудили вболівальники в соцмережах. Багато з них вимагають для росіянина довічної дискваліфікації. Покарання для спортсмена з РФ жадає і український гонщик Іван Пеклін.

"Поки тисячі людей вмирають в моїй країні від рук російських загарбників, поки хтось каже, що спорт - поза політикою, ми можемо бачити поведінку російського гонщика на подіумі чемпіонату Європи", - написав Пеклін у себе в Instagram.

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