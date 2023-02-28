Вигнанці з Європи: Федерація шахів Росії офіційно перейшла до Азії

Шахова федерація країни-агресорки під тиском санкцій змінила членство з європейського на азійське.

Федерація шахів Росії офіційно перейшла з Європейського шахового союзу до Азійської шахової федерації.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання азійської організації, повідомила на своєму сайті шахова федерація країни-агресорки.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України збірні Росії були відсторонені від усіх командних змагань, що проводяться під егідою Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ), а також Європейського шахового союзу (ЄШС).

У зв'язку з санкціями Федерація шахів Росії розпочала процес відмови від членства у Європейській федерації та переходу до Азійської. У лютому цього року РФ отримала дозвіл на зміну континентальної федерації від ФІДЕ.

Таким чином, шахова федерація країни-агресорки стала першою від початку широкомасштабної війни Росії проти України, яка офіційно змінила членство з європейського на азійське.

Нагадаємо, раніше Росія збиралася вийти з УЄФА та перебратися до Азіатської конфедерації футболу, проте цей план країни-агресорки провалився.

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