Виграла два матчі за день: українська тенісистка вийшла до фіналу парного турніру в Цинциннаті

Українка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко пробилися до вирішально матчу турніру WTA 1000 в Цинциннаті (США).

У чвертьфіналі Кіченок та Остапенко завдали поразки фіналісткам Australian Open. Українсько-латвійський дует обіграв представницю Казахстану Анну Даниліну та Беатріс Хаддад Маю з Бразилії - 6:3, 3:6, 10:8. Поєдинок тривав годину і 19 хвилин.

У півфіналі Кіченок та Остапенко здолали бельгійку Елізе Мертенс та росіянку Вероніку Кудерметову, яка через повномасштабне вторгнення РФ до України виступає в нейтральному статусі.

Матч тривав годину та 49 хвилин. Кіченок та Остапенко програли перший сет, але зуміли виграти два наступні. У підсумку, гра завершилася на їхню користь з рахунком 4:6, 7:6, 10:5.

Цікаво, що чвертьфінал і півфінал українсько-латвійська пара відіграла упродовж одного дня. У фіналі турніру Кіченок та Остапенко позмагаються проти американки Ніколь Меліхар-Мартінес та австралійки Еллен Перес.

Раніше повідомлялося про скандальний інцидент у Цинциннаті. Під час матчу кваліфікації турніру в вболівальницю з українським прапором змушували покинути трибуни. Це трапилося на матчі між росіянками Анною Калінською і Анастасією Потаповою.

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