Виграла "золото" за дві різні країни: бобслеїстка переписала історію зимових Олімпіад

Кейлі Гамфріс завоювала свою вже четверту медаль на Олімпійських іграх.

Американська бобслеїстка Кейлі Гамфріс вписала своє ім'я до історії зимових Олімпіад. На Іграх-2022 у Пекіні вона здобула золоту нагороду в жіночому монобобі, тим самим встановивши унікальне досягнення.

Річ у тому, що Гамфріс народилася в Канаді та до 2019 року виступала за країну Кленового листа. На усіх трьох попередніх зимових Іграх вона піднімалася на п'єдестал пошани в бобслейній двійці. Кейлі виграла "золото" у Ванкувері-2010 та Сочі-2014, а також "бронзу" в Пхенчхані-2018.

Однак після Олімпіади-2018 у федерації бобслею Канади спалахнув скандал: Гамфріс звинуватила у домаганнях головного тренера бобслейної команди Тода Гейса. Зрештою, Гамфріс залишила канадську збірну та отримала дозвіл представляти США.

У грудні 2021 року Кейлі отримала громадянство США та в Пекіні-2022 вже змагалася під американським прапором. Таким чином, вона зробила те, чого ніхто не робив раніше - стала олімпійською чемпіонкою зимових Ігор у складі двох різних країн.

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