Виграли найбільшу кількість медалей: збірна України з греко-римської боротьби тріумфально виступила на Гран-Прі в Німеччині

Українська команда з греко-римської боротьби потужно провела Гран-прі Німеччини у Дортмунді.

Так, "синьо-жовті" зуміли здобути цілих 14 медалей, що стало найкращим показником серед усіх збірних. У командному заліку українці фінішували третіми.

В активі збірної України одне "золото", шість "срібних" нагород та сім - "бронзових".

До вашої уваги всі медалісти української команди на цих змаганнях:

"Золото": Андрій Кулик (до 72 кг);

Андрій Кулик (до 72 кг); "Срібло": Корюн Саградян (до 55 кг), Владислав Кузько (до 60 кг), Максим Лю (до 63 кг), Ленур Теміров (до 67 кг), Максим Євтушенко (до 72 кг), Мадамін Мірзоєв (до 82 кг);

Корюн Саградян (до 55 кг), Владислав Кузько (до 60 кг), Максим Лю (до 63 кг), Ленур Теміров (до 67 кг), Максим Євтушенко (до 72 кг), Мадамін Мірзоєв (до 82 кг); "Бронза": Віктор Петрик (до 60 кг), Олександр Грушин (до 63 кг), Євген Добовик (до 67 кг), Артур Політаєв, Ясаф Зейналов (обидва – до 77 кг), Володимир Яковлєв (до 82 кг), Сергій Омелін (до 97 кг).

Медальний залік Гран-прі Німеччини:

1. Німеччина – 4 "золота" + 2 "срібла" + 5 "бронз" (11)

2. Франція – 2+0+2 (4)

3. Україна – 1+6+7 (14)

4. Литва – 1+0+1 (2)

5. Данія – 1+0+0 (1)

5. Австрія – 1+0+0 (1)

7. Швейцарія – 0+1+0 (1)

7. Греція – 0+1+0 (1)

9. Швеція – 0+0+1 (1)

9. Чилі – 0+0+1 (1)

Зазначимо, що для збірної України турнір у Німеччині став одним із етапів підготовки до Чемпіонату світу-2022, який пройде у Белграді 10-18 вересня.

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