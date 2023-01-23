Виграли ще дві медалі: українці завершили виступи на зимовій Універсіаді-2023

Збірна Україна завершила виступ на Всесвітній зимовій Універсіаді в американському Лейк-Плесіді.

Заключного дня змагань українці вибороли дві медалі – бронзові нагороди у сноубордингу здобули Михайло Харук і Надія Гапатин.

Харук посів третє місце у чоловічому паралельному слаломі. Українець став найкращим у кваліфікаційних заїздах, але поступився у півфіналі. У "бронзовому" заїзді Михайло переміг і здобув свою другу медаль на Універсіаді-2023. Раніше він виграв "золото" у паралельному гігантському слаломі.

Своєю чергою, 19-річна Надія Гапатин взяла "бронзу" в жіночому паралельному слаломі. Українка показала п'ятий результат у кваліфікації, після чого поступилася в півфіналі, але виграла заїзд за третє місце.

Бронзовий дубль видали наші представники у паралельних дисциплінах сноубордингу на Всесвітній зимовій Універсіаді в американському Лейк-Плесіді.



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КФВС МОН України #НОК #Україна #WinterUniversiade #lakeplacid2023 pic.twitter.com/m0F1x4Awaj — НОК України (@OlympicUA) January 22, 2023

Отже, збірна України завершила зимову Універсіаду 2023 року з шістьма нагородами. Крім трьох медалей у сноубордингу, "синьо-жовті" двічі піднялися на п'єдестал у біатлоні та одного разу – в лижному двоборстві.

Всі медалі України на зимовій Універсіаді-2023

У підсумковому загальнокомандному медальному заліку Універсіади-2023 збірна України посіла 18-те місце.

Переможцем медального заліку стала Японія – 48 медалей (21 золотих + 17 срібних + 10 бронзових). Другою стала Республіка Корея – 29 нагород (12 + 8 + 9), третьою завершила змагання Канада - 13 медалей (6 + 1 + 6).

Нагадаємо, найкращим результатом України на зимових Універсіадах залишається друге місце 2003 року (14 медалей, з яких 7 – золотих). Водночас за кількістю нагород рекордними для нашої країни є 2005-й і 2007-й, коли українці вигравали по 16 медалей.

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