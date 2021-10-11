Виграв із клубом перше його чемпіонство: помер легендарний футболіст "Динамо"

Він виступав за "біло-синіх" протягом п'яти років.

У віці 86 років помер легендарний футболіст київського " Динамо " Анатолій Сучков.

Про трагічну звістку повідомив офіційний сайт "біло-синіх".

Зазначимо, що Сучков виступав за Динамо в період 1959-64 років. Разом з київським клубом він став чемпіоном СРСР у 1961 році. Це перше чемпіонство київського клубу в історії. За столичний колектив він провів більше сотні матчів. Сучков завершував кар'єру футболіста в львівських Карпатах (1964 - 1966 роки).

По завершенні кар'єри гравця Сучков приступив до тренерської роботи. Він був асистентом в "Металісті" і "Буковині", а також працював з молодіжною збірною України.

У "Динамо" Сучков працював тренером-селекціонером від 1974 до 1994 роки і в період 1999-2009 років. Також він працював в селекційних службах "Кривбасу", "Дніпра", київського ЦСКА і запорізького "Металурга".

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