Вигравав чемпіонати світу та Європи: видатний іспанський футболіст оголосив про завершення кар'єри

Відомий іспанський півзахисник Сеск Фабрегас оголосив про завершення ігрової кар'єри.

Про це 36-річний футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Із великим сумом повідомляю, що настав і мій час повісити бутси на цвях. Від перемог на чемпіонаті світу, Євро, до перемог в Англії та Іспанії та завоювання майже всіх трофеїв. Незабутній шлях.

Усі ті, хто допомагав мені, мої одноклубники, тренери, директори, президенти, власники, вболівальники та мій агент. Для всієї моєї родини, від батьків і сестри до дружини та дітей, я ціную ваші порад та допомогу. Моїм суперникам, які намагалися мене нокаутувати, дякую за те, що зробили мене сильнішим.

Після 20 неймовірних років, сповнених жертовності, відданості та радості, настав час сказати спасибі та попрощатися. Я любив кожну хвилину.

Я також вивчив три мови і став співчутливішим і мудрішим під час своїх подорожей. Я пережив досвід, до якого навіть не думав, що зможу наблизитись через мільйон років. Тепер я збираюся перетнути білу лінію і почати тренувати молодіжну команду "Комо", – заявив Фабрегас.

Останнім клубом у кар'єрі Фабрегаса був "Комо" із Серії Б. Сеск приєднався до італійської команди минулого року і зіграв у її складі 17 матчів, у яких віддав дві результативні передачі.

Раніше Фабрегас грав за "Арсенал", "Барселону", "Челсі" та "Монако". За збірну Іспанії хавбек провів 110 матчів та забив 15 голів. Із національною командою він ставав чемпіоном світу (2010) та двічі – чемпіоном Європи (2008, 2012).

Загалом за свою кар'єру Фабрегас зіграв 739 матчів, у яких забив 125 м'ячів та віддав 217 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що знаменитий шведський футболіст Златан Ібрагімович оголосив про завершення кар'єри.

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