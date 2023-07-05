Вигравав Лігу чемпіонів: ПСЖ оголосив ім'я нового головного тренера

ПСЖ оголосив про призначення Луїса Енріке на посаду головного тренера команди.

Контракт між парижанами та 53-річним іспанським спеціалістом розрахований на два роки, повідомляє офіційний сайт французького клубу.

Біля керма паризького гранда Енріке замінив раніше звільненого Крістофа Галтьє, якого нещодавно поліція затримала через расистський скандал.

Останнім місцем роботи Енріке була збірна Іспанії, яку він залишив після вильоту з чемпіонату світу 2022 року. В 1/8 фіналу Мундіалю іспанці в серії пенальті поступилися Марокко.

Енріке працював з іспанською збірною від 2019 року. Під його керівництвом "Червона фурія" дійшла до півфіналу Євро-2020, де програла в серії пенальті збірній Італії, а також дісталася фіналу Ліги націй.

Раніше Енріке очолював "Рому", "Сельту" та "Барселону". Із каталонцями він двічі ставав чемпіоном Іспанії, тричі вигравав Кубок Іспанії, по одному разу – Суперкубок Іспанії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і Клубний чемпіонат світу.

Минулого сезону ПСЖ виграв чемпіонат Франції. Паризький гранд здобув "золото" національної першості удев'яте за останні 11 років. Також парижани виграли Суперкубок Франції, а ось з Ліги чемпіонів вилетіли на стадії 1/8 фіналу.

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