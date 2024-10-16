Вигравав Лігу чемпіонів: збірна Англії оголосила про призначення нового головного тренера

Німецький фахівець Томас Тухель стане новим головним тренером збірної Англії з футболу.

Про його призначення оголосила Футбольна асоціація Англії.

51-річний німець розпочне роботу з "Трьома левами" від 2025 року. До того часу англійською національною командую керуватиме нинішній виконувач обов'язків головного тренера Лі Карслі.

Останнім місцем роботи Тухеля була мюнхенська "Баварія", яку він залишив влітку 2024 року. До цього Томас очолював "Майнц", дортмундську "Боруссію", ПСЖ та "Челсі".

Тухель приводив "Боруссію" Дортмунд до перемоги в Кубку Німеччини, разом із ПСЖ вигравав національний чемпіонат, Кубок, доходив до фіналу Ліги чемпіонів. На чолі "Челсі" він перемагав у Лізі чемпіонів, ставав володарем Суперкубка УЄФА, тріумфатором Клубного чемпіонату світу. Із "Баварією" здобував чемпіонство Німеччини.

Нагадаємо, після поразки від Іспанії у фіналі Євро-2024 посаду головного тренера збірної Англії залишив Гарет Саутгейт, який керував командою від 2016 року. За цей час команда дійшла до фіналів Євро-2020 і Євро-2024, однак обидва рази "Три леви" зазнавали поразок.

У Лізі націй-2024/25 збірна Англії після чотирьох турів посідає друге місце у групі 2 Дивізіону B. Підопічні Карслі набрали 9 очок і йдуть позаду Греції (12), але випереджають Ірландію (3) та Фінляндію (0).

У наступному п'ятому турі Ліги націй збірна Англії 14 листопада на виїзді позмагається з греками.

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