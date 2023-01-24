Вигравав Євро-2016: збірна Польщі офіційно призначила нового головного тренера

До цього Фернанду Сантуш очолював національну команду Португалії.
Колишній головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш очолив збірну Польщі.
Про це повідомив офіційний сайт польського футбольного союзу.
Деталі угоди з 68-річним фахівцем не розголошуються, але раніше повідомлялося, що він підпише контракт до червня 2026 року.
OFICJALNIE— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) January 24, 2023
Fernando Santos nowym selekcjonerem reprezentacji Polski!
На чолі "Кадри" португалець змінив Чеслава Міхневича, якого було звільнено після чемпіонату світу-2022. На Мундіалі в Катарі поляки дійшли до 1/8 фіналу, де поступилися Франції (1:3).
Сантуш залишив збірну Португалії в грудні минулого року. Він очолював португальців від вересня 2014 року. Під його керівництвом команда виграла Євро-2016 та Лігу націй 2018/19. На ЧС-2022 Кріштіану Роналду і Ко вилетіли в 1/4 фіналу, мінімально поступившись Марокко.
Нагадаємо, на початку січня 2023 року збірну Португалії очолив колишній керманич бельгійської національної команди Роберто Мартінес.
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