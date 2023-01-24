Вигравав Євро-2016: збірна Польщі офіційно призначила нового головного тренера

Колишній головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш очолив збірну Польщі.

Про це повідомив офіційний сайт польського футбольного союзу.

Деталі угоди з 68-річним фахівцем не розголошуються, але раніше повідомлялося, що він підпише контракт до червня 2026 року.

OFICJALNIE

Fernando Santos nowym selekcjonerem reprezentacji Polski! — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) January 24, 2023

На чолі "Кадри" португалець змінив Чеслава Міхневича, якого було звільнено після чемпіонату світу-2022. На Мундіалі в Катарі поляки дійшли до 1/8 фіналу, де поступилися Франції (1:3).

Сантуш залишив збірну Португалії в грудні минулого року. Він очолював португальців від вересня 2014 року. Під його керівництвом команда виграла Євро-2016 та Лігу націй 2018/19. На ЧС-2022 Кріштіану Роналду і Ко вилетіли в 1/4 фіналу, мінімально поступившись Марокко.

Нагадаємо, на початку січня 2023 року збірну Португалії очолив колишній керманич бельгійської національної команди Роберто Мартінес.

Читайте також:

У дебютному матчі за "Челсі": Мудрик встановив швидкісний рекорд сезону АПЛ

"Шахтар" проти ФІФА: донецький клуб оскаржить рішення CAS у справі про відшкодування збитків

Змінив Бельгію на Францію: футболіст збірної України перейшов до нового клубу