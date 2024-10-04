Вихід Довбика не врятував: "Рома" зазнала сенсаційної поразки в Лізі Європи (відео)

Італійська "Рома" на виїзді зазнала сенсаційної поразки від шведського "Ельфсборга" в матчі другого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25. Поєдинок на місцевому стадіоні у Буросі завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол шведська команда забила на 44-й хвилині – ганський півзахисник Майкл Байду реалізував пенальті.

Український форвард римлян Артем Довбик розпочав зустріч на лавці для запасних та вийшов на поле на 65-й хвилині гри, замінивши Матіаса Суле.

Проте до фінального свистка гольових моментів у нашого нападника не було. Відтак він не зумів допомогти своїй команді врятуватися від поразки.

Додамо, що для хорватського тренера Івана Юрича це перша поразка на чолі "Роми", яку він очолив у середині вересня 2024 року.

Огляд матчу "Ельфсборг" – "Рома"

Після цього фіаско "Рома" посідає 27-ме місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги Європи, маючи у своєму активі лише одне очко. У стартовому турі "вовки" з голом Довбика зіграли внічию з "Атлетиком" Більбао (1:1).

"Ельфсборг" завдяки перемозі з трьома балами піднявся на 16-ту позицію. У першому турі шведський клуб програв нідерландському "АЗ Алкмару" (2:3).

У третьому турі Ліги Європи римляни 24 жовтня приймуть київське "Динамо", а "Ельфсборг" днем раніше на виїзді зустрінеться з турецьким "Галатасараєм".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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