Вихід Мудрика не допоміг: "Челсі" розписав нічию з "Ліверпулем" у перенесеному матчі АПЛ

Два голи "синіх" було скасовано після перегляду відеоповтору.

"Челсі" та "Ліверпуль" зіграли внічию в перенесеному матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги. Гра на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершилася без голів – 0:0 .

У першому таймі "пенсіонерів" міг виводити вперед Ріс Джеймс, але його гол на 26-й хвилині було скасовано після перегляду відеоповтору через офсайд.

На початку другого тайму лондонці знову вразили ворота суперника, але гол і цього разу не зарахували – м'яч влучив у руку Каю Гаверцу.

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик розпочав гру на лавці для запасних, але з'явився на полі на 78-й хвилині. Допомогти своїй команді вирвати перемогу українцю не вдалося.

Зазначимо, що цього сезону "Ліверпуль" і "Челсі" вже зустрічалися в рамках 21-го туру чемпіонату Англії. Поєдинок на "Енфілді", в якому Мудрик дебютував за лондонський клуб і одразу встановив швидкісний рекорд, також закінчився з рахунком 0:0.

Після цього матчу "Челсі" (39 очок) посідає 11-те місце в турнірній таблиці АПЛ. "Ліверпуль" (43 бали) розташувався на восьмій сходинці.

У наступних матчах АПЛ лондонці 8 квітня на виїзді зіграють із "Вулвергемптоном", а "мерсисайдці" наступного дня приймуть лідера чемпіонату – "Арсенал" українця Олександра Зінченка.

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