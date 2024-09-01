Вихід Мудрика не допоміг: "Челсі" вдруге в сезоні АПЛ втратив очки (відео)

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на власному полі зіграв унічию з "Крістал Пелас" у матчі 3-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 1:1 .

На 25-й хвилині гри господарі вийшли вперед зусиллями Ніколаса Джексона, якому асистував Коул Палмер.

Однак втримати перемогу "сині" не змогли. На старті другого тайму гості відігралися – на 53-й хвилині Еберечі Езе забив гол, який приніс його команді нічию.

Мудрик розпочав матч на лавці для запасних і вийшов на поле на 74-й хвилині, замінивши Мало Густо.

Для "Челсі" це вже друга втрата очок за три поєдинки в поточному розіграші АПЛ. Підопічні Енцо Марески з 4 очками перебувають на 11-му місце в турнірній таблиці. "Крістал Пелас" посідає 16-ту позицію, маючи у своєму активі один заліковий бал.

У наступному турі АПЛ, після міжнародної паузи, "Челсі" 14 вересня на виїзді зіграє проти "Борнмута" українського захисника Іллі Забарного. Того ж дня "Крістал Пелас" прийме "Лестер".

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