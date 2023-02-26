Вихід Мудрика не врятував: "Челсі" програв "Тоттенгему" та подовжив свою жахливу серію в АПЛ

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на виїзді поступився "Тоттенгему" в центральному матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 2:0 .

Обидва голи в цьому поєдинку "шпори" забили після перерви. На 46-й хвилині рахунок відкрив Олівер Скіпп, а на 82-й перевагу господарів закріпив Гаррі Кейн.

Мудрик розпочав гру на лавці для запасних, але вийшов на поле на 83-й хвилині замість Жоау Феліша.

Додамо, що наприкінці першого тайму матчу стався цікавий епізод. Вінгер "Челсі" Хакім Зієш вдарив суперника в обличчя й одразу отримав за це пряму червону картку. Однак рефері вирішив переглянути цей момент на VAR і скасував вилучення, показавши марокканцю жовту картку.

"Челсі" не може виграти вже п'ять матчів поспіль в АПЛ. Востаннє підопічні Грема Поттера перемагали ще в середині січня "Крістал Пелас".

"Челсі" (31 очко) посідає десяте місце в таблиці чемпіонату Англії. "Тоттенгем" (45 балів) розташовується на четвертій сходинці.

У наступному турі Мудрик і Ко приймуть "Лідс", а команда Антоніо Конте на виїзді зіграє з "Вулвергемптоном". Обидва матчі відбудуться 4 березня.

Нагадаємо, поєдинки 25-го туру АПЛ за участю "Манчестер Юнайтед" та "Ньюкасла" перенесено через те, що в неділю, 26 лютого, "червоні дияволи" та "сороки" поборються в фіналі Кубка англійської ліги. Старт гри на "Вемблі" – о 18:30 за київським часом.

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