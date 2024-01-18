Вихід Яремчука не врятував: "Валенсія" зазнала поразки і вилетіла з Кубка Іспанії (відео)

До чвертьфіналу Кубка Іспанії "кажанів" не пустила "Сельта".

"Валенсія" українського форварда Романа Яремчука на своєму полі поступилася "Сельті" в матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Поєдинок на стадіоні "Месталья" завершився з рахунком 1:3 .

На 13-й хвилині зустрічі гостей вивів уперед Лука де ла Торре, а ще через п'ять хвилин Анастасіос Дувікас подвоїв перевагу "Сельти", реалізувавши пенальті.

На 29-й хвилині "кажани" скоротили відставання – Пепелу відзначився з пенальті.

На 76-й хвилині матчу головний тренер "Валенсії" Рубен Бараха випустив на заміну Яремчука, сподіваючись на те, що його команда зможе зрівняти рахунок. Українець одразу мав момент, але його удар було заблоковано.

А на 80-й хвилині гості забити втретє – Дувікас завдав точного удару після передачі Де ла Торре. "Валенсія" відповісти нічим не змогла.

Огляд матчу "Валенсія" – "Сельта"

Наступний матч команда Яремчука проведе у суботу, 20 січня, вдома проти "Атлетика" Більбао у чемпіонаті Іспанії.

Наразі "Валенсія" йде восьмою в Ла Лізі, маючи 29 очок після 20 поєдинків.

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