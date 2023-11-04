Вихід Зінченка на заміну не врятував: "Арсенал" зазнав першої поразки в сезоні АПЛ (відео)

Сашко з'явився на полі у другому таймі, але не допоміг "канонірам" зачепитися за очки у грі з "Ньюкаслом".

"Арсенал" українця Олександра Зінченка на виїзді поступився "Ньюкаслу" в матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі "сороки" забили у другому таймі. На 64-й хвилині Ентоні Гордон відзначився після передачі Жоелінтона.

Зінченко розпочав гру на лавці для запасних і вийшов на поле на 73-й хвилині, замінивши Бена Вайта. Однак 26-річному футболісту збірної України не вдалося допомогти своєму клубу уникнути поразки.

Огляд матчу

Для підопічних Мікеля Артети ця поразка стала першою у нинішньому розіграші АПЛ. "Арсенал" з 24 очками перебуває на третій позиції. "Ньюкасл" (20 балів) піднявся на шосте місце.

У наступному турі чемпіонату Англії "каноніри" прийматимуть "Бернлі", а команда Едді Гау на виїзді зустрінеться з "Борнмутом" українського захисника Іллі Забарного. Обидва поєдинки відбудуться 11 листопада.

Читайте також:

"Манчестер Сіті" знищив "Борнмут" Забарного та вийшов на перше місце в АПЛ (відео)

"Евертон" з голом Миколенка не втримав перемогу над командою екстренера "Шахтаря" в АПЛ (відео)

Реабілітувалися за виліт з Кубка Німеччини: "Баварія" розбила "Боруссію" Дортмунд у Бундеслізі (відео)