Вихід Зінченка не допоміг: "Арсенал" поступився "Вест Гему" в матчі АПЛ (відео)

"Каноніри" не змогли наблизитися до "Ліверпуля" в чемпіонських перегонах.

"Арсенал" зазнав поразки від "Вест Гема" в домашньому матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний і переможний гол у цій зустрічі "молотобійці" забили наприкінці першого тайму, коли на 44-й хвилині влучного удару завдав Джеррод Бовен.

Зазначимо, що від 73-й хвилини "каноніри" грали в меншості – пряму червону картку заробив Майлс Льюїс-Скеллі.

Український футболіст "Арсенала" Олександр Зінченко розпочав матч на лавці для запасних і вийшов на заміну на 56-й хвилині замість Деклана Райса.

Огляд матчу "Арсенал " – "Вест Гем"

Буде додано незабаром.

Після цієї поразки "Арсенал" (53 очки) залишився на другому місці в АПЛ – підопічні Мікеля Артети продовжують відставати на 8 балів від "Ліверпуля", який лідирує. "Вест Гем" (30 пунктів) перебуває на 16-й позиції.

У наступному турі "гармаші" 26 лютого у гостях зійдуться з "Ноттінгемом", а підопічні Грема Поттера днем пізніше приймуть "Лестер".

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