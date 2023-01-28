Вихід Зінченка не врятував: "Арсенал" поступився "Манчестер Сіті" та вилетів з Кубка Англії (відео)

"Манчестер Сіті" обіграв "Арсенал" в рамках 1/16 фіналу Кубка Англії. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі підопічні Хосепа Гвардіоли забили в другому таймі. На 64-й хвилині Нейтан Аке відзначився після передачі Джека Гріліша.

Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко розпочав гру на лаві для запасних, але вийшов на поле на 66-й хвилині, замінивши Кірана Тірні. Утім, поява українця не допомогла команді Мікеля Артети уникнути поразки та вильоту з турніру.

Огляд матчу

Додамо, що в чемпіонаті Англії "Арсенал" наразі лідирує з 50 очками. "Гармаші" на 5 балів випереджають "Манчестер Сіті", ще й маючи один матч у запасі. У наступному турі Зінченко і Ко 4 лютого на виїзді зіграють з "Евертоном" українського захисника Віталія Миколенка.

Нагадаємо, в останньому поєдинку АПЛ "каноніри" вдома у феєричній "перестрілці" здолали "Манчестер Юнайтед".

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