Вихованець "Карпат" загинув, захищаючи Україну від російських окупантів

27-річний вихованець львівських "Карпат" Олег Мазур віддав життя на війні з російськими загарбниками.

Повномасштабна війна, яку Росія 24 лютого розв'язала проти України, забрала життя ще одного українського спортсмена.

У боях з російськими військами загинув вихованець львівських "Карпат" Олег Мазур.

Про смерть героя повідомила Львівська асоціація футболу.

"На 27-му році в зоні бойових дій трагічно обірвалося життя захисника України, вихованця львівських "Карпат", ексфутболіста львівської "Галичини", "Звенигорода", "Лапаївки" та "Рудно" Олега Мазура.

Вічна і світла пам'ять Герою! Висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким загиблого Воїна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в боях за Харківщину загинув віцечемпіон Європи та чемпіон України зі спортивного орієнтування Олег Ленюк.

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