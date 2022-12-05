Вихованець клубу УПЛ загинув на війні з російськими окупантами

Володимир Киричук віддав життя, захищаючи Україну від рашистів.
Вихованець рівненського "Вереса" Володимир Киричук загинув на війні проти російських загарбників.
Сумну новину повідомив офіційний сайт клубу.
До початку повномасштабного вторгнення РФ на українські території 23-річний футболіст грав на аматорському рівні за оржівський ОДЕК.
Про загиблого захисника України розповів його перший тренер у ДЮСШ "Верес" Микола Волков.
"Володимир Киричук прийшов до ДЮСШ Верес у п’ятнадцятирічному віці. Це був 2014 рік. І два сезони під моїм керівництвом він грав за команду вихованців школи 1999 року народження: у чемпіонаті області і чемпіонаті ДЮФЛ України. Грав на позиції захисника. Завжди в основному складі, бо вирізнявся антропометричними даними і бійцівським характером. Пізніше, на зимовому турнірі ним цікавилися представники оржівського ОДЕКа, запрошували до себе в команду.
Володя був прекрасним хлопцем. Дуже щирою людиною. Добродушним, позитивним, трудолюбивим – ніколи не пропускав тренувань, бо дуже любив футбол, – розповів тренер.
Раніше повідомлялося, що у боях під Бахмутом загинув чемпіон України з гандболу.
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