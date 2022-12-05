Вихованець клубу УПЛ загинув на війні з російськими окупантами

Вихованець рівненського "Вереса" Володимир Киричук загинув на війні проти російських загарбників.

Сумну новину повідомив офіційний сайт клубу.

До початку повномасштабного вторгнення РФ на українські території 23-річний футболіст грав на аматорському рівні за оржівський ОДЕК.

Про загиблого захисника України розповів його перший тренер у ДЮСШ "Верес" Микола Волков.

"Володимир Киричук прийшов до ДЮСШ Верес у п’ятнадцятирічному віці. Це був 2014 рік. І два сезони під моїм керівництвом він грав за команду вихованців школи 1999 року народження: у чемпіонаті області і чемпіонаті ДЮФЛ України. Грав на позиції захисника. Завжди в основному складі, бо вирізнявся антропометричними даними і бійцівським характером. Пізніше, на зимовому турнірі ним цікавилися представники оржівського ОДЕКа, запрошували до себе в команду.

Володя був прекрасним хлопцем. Дуже щирою людиною. Добродушним, позитивним, трудолюбивим – ніколи не пропускав тренувань, бо дуже любив футбол, – розповів тренер.

Раніше повідомлялося, що у боях під Бахмутом загинув чемпіон України з гандболу.

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