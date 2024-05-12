"Вік – це просто цифра": світ боксу захопився ефектною перемогою Ломаченка над Камбососом

Відомі боксери та фахівці залишилися вражені виступом українця в титульному бою з австралійцем.

12 травня український боксер Василь Ломаченко яскраво переміг австралійця Джорджа Камбососа та завоював вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.

Українець домінував над австралійцем протягом усього бою, а в 11-му раунді нокаутував свого суперника, перед цим відправивши його в нокдаун.

Боксерський світ не залишив без уваги видовищну перемогу Василя. Відомі боксери та фахівці з цього виду спорту обсипали Ломаченка щедрими компліментами за його виступ на ринзі.

"Hi Tech перфоманс від Ломаченка. Навіть у свої 36 років ця людина, як і раніше, чудово володіє ногами, кутами та комбінаціями. Навчив австралійця в Австралії", – написав у Twitter колишній чемпіон світу в першій середній вазі Серхіо Мора.

"Лома – один з найкращих і найвміліших бійців усіх часів. Він б'ється у вагових категоріях, які йому фізично не підходять, але домінує над бійцями, які виступають у своїх дивізіонах. Іноді йому дуже не щастило, але його навички говорять самі за себе", – написав у Twitter американський боксер першої середньої ваги Вірджіл Ортіс.

"Лома продовжує робити свою справу. Відкладіть наратив про "старого бійця" до ящика. Чудовий рух та кути, гідні Зали Слави. Повага там, де це потрібно", – написав у Twitter авторитетний промоутер Лу Ді Белла.

"Раніше я називав Лому механіком, сьогодні він просто професор. Камбосос продемонстрував хоробре серце, але його перевершив один з найкращих бійців цього часу", – написав у Twitter відомий американський тренер Тедді Атлас.

"Вітаю, Лома. 36 років для боксу у наші дні більше не старість. Підбір суперників став більш рівномірним. Вік – це просто цифра", – написав у Twitter колишній чемпіон у першій напівсередній та напівсередній вагових категоріях Денні Гарсія.

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Для Ломаченка це був перший бій від травня 2023 року, коли він одноголосним суддівським рішенням програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Тепер на рахунку 36-річного українця 18 перемог (12 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі.

Камбосос зазнав третьої поразки у своїй кар'єрі. Також у послужному списку 30-річного австралійця 21 перемога (10 – нокаутом).

Раніше повідомлялося, що Ломаченко прокоментував видовищну перемогу над Камбососом та завоювання чемпіонського титулу. Австралієць також висловився про свою поразку від українця.

Нагадаємо, на нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Ломаченко – Камбосос.

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