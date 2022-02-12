Вік - не перешкода: "золото" Олімпіади-2022 в сноуборд-кросі виграла найстарша пара учасників

Американці Нік Баумгартнер та Ліндсі Джекобелліс вписали свої імена в історію Олімпійських ігор.

Олімпійські ігри-2022 в Пекіні вкотре показують, що це змагання не лише для молодих, а й для тих, хто перебуває у досить поважному спортивному віці. Сноубордисти зі США Нік Баумгартнер та Ліндсі Джекобелліс це підтвердили, здобувши перемогу у змішаних змаганнях зі сноуборд-кросу.

У фіналі американська пара обійшла команди Італії (Мікела Мойолі / Омар Візінтінта) та Канади (Еліот Грондін / Мерієта Одайн).

Зазначимо, що пара Баумгартнера та Джекобелліс була найстаршою серед усіх учасників командного турніру на Іграх-2022. На двох американцям 76 років. Баумгартнеру - 40 років, а Джекобелліс - 36 років.

Lindsey Jacobellis Nick Baumgartner

36 years old 40 years old

5th Olympics 4th Olympics



Combined medals before Beijing 2022:

Combined medals after Beijing 2022: #Beijing2022 pic.twitter.com/9o1gRZzGFS — Olympics (@Olympics) February 12, 2022

Серед чоловіків у старшому віці ставав олімпійським чемпіоном у лижних видах спорту лише 43-річний італієць Мауріліо Де Зольт на зимових Іграх-1994. А серед жінок - представниця ОК СНД 39-річна Раїса Сметаніна на Олімпіаді-1992 та 37-річна норвежка Маріт Бьорген на ОІ-2018.

Додамо, що для Джекобелліс це вже друге "золото" Олімпіади-2022, а Баумгартнер завоював першу золоту нагороду в своїй кар'єрі.

Читайте також:

Олімпійські ігри-2022 - день 8: розклад виступів українців за 12 лютого

У Росії вимагають покарати українського скелетоніста за антивоєнну акцію на ОІ-2022: відповідь МОК

Двоє українців - у топ-15: результати чоловічого спринту з біатлону на Олімпіаді-2022