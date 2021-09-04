Викинула з турніру росіянку: Світоліна впевнено вийшла до 1/8 фіналу US Open

Викинула з турніру росіянку: Світоліна впевнено вийшла до 1/8 фіналу US Open

Еліна розібралася з суперницею за два сети.

Перша ракетка України Еліна Світоліна подолала третє коло Відкритого чемпіонату США.

Українська тенісистка в 1/16 фіналу турніру Великого шолома розправилася з другою ракеткою Росії Дар'єю Касаткіною.

Поєдинок тривав годину і 15 хвилин. Еліні вистачило двох партій для того, аби здобути переконливу перемогу з рахунком 6:4, 6:2.

Огляд матчу Світоліна - Касаткіна

Еліна вчетверте поспіль вийшла до 1/8 фіналу US Open: у 2017, 2019, 2019 та 2021 роках. У 2020 році українка пропускала цей турнір.

В 1/16 фіналу US Open Світоліна зіграє з румункою Сімоною Халеп, яка в третьому раунді здолала Олену Рибакіна з Казахстану (7:6, 4:6, 6:3). Поєдинок Еліни проти Халеп відбудеться в неділю, 5 вересня.

Нагадаємо, на попередніх стадіях US Open-2021 Світоліна перемогла Ребекку Маріно з Канади (6:2, 6:3) та іспанку Ребекку Масарову (6:2, 7:5). Поки що українка не програла на турнірі жодного сету.

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