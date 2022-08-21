Викинув пояси геть, але віддав належне Усику: Джошуа емоційно відреагував на свою поразку в реванші (відео)

У суботу, 20 серпня, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у реванші та захистив титули.

Після поєдинку Джошуа був вкрай розчарований і кинув на ринг чемпіонські пояси. Потім він взяв до рук мікрофон і прокоментував свою поразку.

"Якби ви знали мою історію, ви б зрозуміли пристрасть. Я не боксер-любитель з п’ятирічного віку, який був елітним проспектом з юності. Мене посадили до в’язниці, мене відпустили заставу і після почав тренуватися. Я хотів мати можливість битися.

Мені прикро, що довелося б забрати пояси в Усика. Але це через пристрасть, яку я вклав у це. Цей хлопець побив мене сьогодні. Можливо, я міг би виступити краще, але це свідчить про рівень важкої роботи, яку я доклав, тому, будь ласка, поаплодуйте нашому чемпіону світу у надважкій вазі.

Я не 12-раундовий боєць. Подивіться на мене, я нова порода надважковаговиків, Майк Тайсон, Сонні Лістон, Джек Демпсі, "ви не кидаєте комбінацій, як Роккі Марчіано". Я надважковаговик, це важка робота. Тому, будь ласка, поаплодуйте йому як нашому чемпіону світу у надважкій вазі. Цей хлопець феноменальний талант, ми вболіватимемо за нього. Тричі "ура" на його честь", - сказав Джошуа.

JOSHUA CONFRONTS USYK AFTER DEFEAT pic.twitter.com/vFTYbgCoPb — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 20, 2022

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Anthony Joshua takes the microphone to vent his frustrations before congratulating Oleksandr Usyk #UsykJoshua2 pic.twitter.com/KPlmjRDm4k — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 21, 2022

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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