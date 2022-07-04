Викинув суперника за межі рингу: український боксер здобув ефектну перемогу в Німеччині (відео)

Український боксер середньої ваги Андрій Великовський здобув нищівну перемогу над Каталіном Парасківяну з Румунії.

27-річний уродженець Маріуполя мав тотальну перевагу над опонентом протягом усього поєдинку.

Сам бій повинен був тривати десять раундів, проте його кульмінація настала в шостому, коли Великовський завдяки серії потужних ударів відправив Парасківяну за межі рингу.

Парасківяну спробував дотягнути до гонгу, але це зробити йому не вдалося. За кілька секунд серія ударів від українця знову повісила румунського боксера на канати.

До вашої уваги відео з нокаутом від українця.

Тепер в активі Великовського 21 перемога (14 - нокаутом), дві нічиїх та стільки ж поразок.

Також перемогу в своєму протистоянні здобув інший українець - Петро Іванов.

У Німеччині 25-річний уродженець Ніжина переміг представника Польщі Роберта Таларека та завоював чемпіонський пояс IBF International у другій середній вазі.

Бій Іванова, як і Великовського, також завершився достроково. Щоправда, поєдинок Петрова за регламентом повинен був тривати 12 раундів. Саме в останньому раунді й була вирішена доля цієї битви. Іванов постійно обробляв суперника, зміщуючи акценти з голови на корпус. Таларек намагався джебом та поштовхами зупинити атаки українця, але в середині раунду пропустив удар у голову, присівши на коліно.

Прийти до тями Таларек не зміг і до кінця відрізка ще тричі опинився в нокдауні. Після останнього разу суддя зупинив бій, присудивши українцю перемогу технічним нокаутом.

Іванов провів 16 боїв, у яких здобув 16 перемог (11 - нокаутом).

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