Викликали гравців з Росії: боснійці оголосили заявку на матч плейоф відбору Євро-2024 проти України

Збірна Боснії та Герцеговини оприюднила заявку на півфінальний матч плейоф відбору на Євро-2024 проти національної команди України.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, головний тренер боснійців Саво Милошевич включив до складу на поєдинок з українцями чотирьох футболістів, які виступають у Росії.

Виклик до боснійської збірної з чемпіонату держави-терористки отримали Ренато Гойкович, Іван Башич (обидва – "Оренбург"), Амар Рахманович ("Крилья Совєтов") та Саїд Хамулич ("Локомотив").

Склад збірної Боснії і Герцеговини на матч проти України

Воротарі: Ібрагім Шехич ("Аль-Халідж", Саудівська Аравія), Нікола Василь ("Санкт-Паулі", Німеччина), Кенан Пирич (АЕК, Кіпр).

Захисники: Амар Дедич ("Зальцбург", Австрія), Юсуф Газибегович ("Штурм", Австрія), Ельдар Цивич ("Ференцварош", Угорщина), Сеад Колошинац ("Аталанта", Італія), Анел Ахмедходжич ("Шеффілд Юнайтед", Англія), Адріан Баришич ("Базель", Швейцарія), Данніс Хаджикадунич ("Гамбург", Німеччина), Ренато Гойкович ("Оренбург", Росія), Ніхад Муякич ("Анкарагюджю", Туреччина).

Півзахисники: Раде Круньїч ("Фенербахче", Туреччина), Гойко Цимирот ("Аль-Фейха", Саудівська Аравія), Іван Башич ("Оренбург", Росія), Беньямін Тахирович ("Аякс", Нідерланди), Міралем П'янич ("Шарджа", ОАЕ), Деніс Хусейнбашич ("Кельн", Німеччина), Харіс Хайрандинович ("Касимпаша", Туреччина), Амар Рахманович ("Крилья Совєтов", Росія).

Нападники: Едін Джеко ("Фенербахче", Туреччина), Ермедін Демирович ("Аугсбург", Німеччина), Харіс Табакович ("Герта", Німеччина), Неманья Бильбия ("Зринськи"), Саїд Хамулич ("Локомотив", Росія), Смайл Превляк ("Герта", Німеччина), Дал Варешанович ("Різеспор", Туреччина).

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня в місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Якщо команда Сергія Реброва переможе боснійців, то 26 березня в польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчінський Арена Вроцлав" зіграє вирішальний матч за вихід на чемпіонат Європи проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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