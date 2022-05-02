Виконком УАФ затвердив рішення про дострокове завершення сезону УПЛ-2021/22

Виконком Української асоціації футболу на своєму засіданні ухвалив рішення про дочасне завершення нинішнього сезону Прем'єр-ліги.

У вівторок, 26 квітня, клуби української Прем'єр-ліги на загальних зборах проголосували за припинення Чемпіонату сезону-2021/22. Сьогодні це рішення набуло чинності після того, як його затвердив Виконавчий комітет Української асоціації футболу.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Найближчим часом про дострокове завершення Чемпіонату України адміністрація УАФ має повідомити УЄФА.

Також Виконком УАФ затвердив календарі чоловічих і жіночих міжнародних заходів з урахуванням змін, зокрема, перенесенням ФІФА та УЄФА дат проведення офіційних матчів та змагань за участі збірних команд України.

Нагадаємо, клуби УПЛ підтримали пропозицію достроково завершити нинішній сезон, оскільки чемпіонат не може бути дограний через продовження воєнного стану в Україні. Турнірна таблиця станом на 24 лютого була визнана остаточною.

Однак вперше в історії УПЛ нагородження призерів проводитися не буде. Тобто "Шахтар", який посів перше місце з відривом у 2 очки від "Динамо", не буде визнано чемпіоном України. "Помаранчево-чорні" не отримають титул та медалі.

Таким чином, "Шахтар" і "Динамо" наступного сезону повинні представити Україну в Лізі чемпіонів. "Дніпро-1", який посів третє місце, зіграє в Лізі Європи. А "Зоря" та "Ворскла", які фінішували на четвертій та п'ятій сходинках відповідно, виступлять у Лізі конференцій.

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