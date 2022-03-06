Використав символ окупанта: проти російського гімнаста-провокатора відкриють дисциплінарну справу

Представника країни-агресорки покарають за ганебний вчинок.

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) відкриє дисциплінарну справу проти російського спортивного гімнаста Івана Куляка, який вийшов на п'єдестал з символом російських окупантів на чемпіонаті світу у Досі.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

"Міжнародна федерація гімнастики підтверджує, що попросить Комісію гімнастики з етики відкрити дисциплінарну справу проти чоловіка - спортивного гімнаста Івана Куляка (Росія) через його обурливу поведінку на Чемпіонаті світу в Досі, Катар", - йдеться у повідомленні.

Також FIG ввела санкції проти атлетів із Росії та Білорусі. Від 7 березня 2022 року спортсменам, а також суддям із цих країн, заборонено брати участь у будь-яких турнірах під егідою FIG.