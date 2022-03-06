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Використав символ окупанта: проти російського гімнаста-провокатора відкриють дисциплінарну справу

Використав символ окупанта: проти російського гімнаста-провокатора відкриють дисциплінарну справу

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Використав символ окупанта: проти російського гімнаста-провокатора відкриють дисциплінарну справу

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Представника країни-агресорки покарають за ганебний вчинок.

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) відкриє дисциплінарну справу проти російського спортивного гімнаста Івана Куляка, який вийшов на п'єдестал з символом російських окупантів на чемпіонаті світу у Досі.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

"Міжнародна федерація гімнастики підтверджує, що попросить Комісію гімнастики з етики відкрити дисциплінарну справу проти чоловіка - спортивного гімнаста Івана Куляка (Росія) через його обурливу поведінку на Чемпіонаті світу в Досі, Катар", - йдеться у повідомленні.

Також FIG ввела санкції проти атлетів із Росії та Білорусі. Від 7 березня 2022 року спортсменам, а також суддям із цих країн, заборонено брати участь у будь-яких турнірах під егідою FIG.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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