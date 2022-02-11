Використовувала препарат для серця і тепер може позбутися "золота": що відомо про допінговий скандал з 15-річною російською фігуристкою на ОІ-2022

Використовувала препарат для серця і тепер може позбутися "золота": що відомо про допінговий скандал з 15-річною російською фігуристкою на ОІ-2022

Валієва ризикує пропустити змагання в особистому турнірі на Олімпіаді.

На Іграх-2022 в Пекіні продовжуються розгляди скандальної справи щодо російської фігуристки Каміли Валієвої. 11 лютого стало відомо, що спортсменка вживала заборонений препарат під час виступу на чемпіонаті Росії 25 грудня 2021 року.

Про це свідчать офіційні дані Міжнародного агенства тестування (ITA).

З чого все почалося?

На Олімпійських іграх-2022 перенесли церемонію нагородження з фігурного катання. Зазначається, що церемонія повинна була відбутися ввечері вівторка, 8 лютого. Утім, вона й досі призупинена.

Представник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Марк Адамс заявив про проблему з допінг-тестами членів команди Олімпійського комітету Росії з фігурного катання. Як виявилося, йшлося про підозрілі допінг-проби російської 15-річної фігуристки Каміли Валієвої, яка вважалася основною претенденткою на звання олімпійського чемпіона в турнірі одиночниць.

Результати допінг-тесту

Зранку 11 лютого стало відомо, що в допінг-пробі Валієвої було виявлено препарат – триметазидин, який належить до класу S4.4 "Забороненого списку ВАДА 2021 року", та є аналогом усім відомого мельдонію. Однак результати дослідження свідчать, що препарат спортсменка приймала до початку Олімпійських ігор у Пекіні. Це підтверджують результати тестів, які спортсменка здавала вже перебуваючи в Пекіні.

На 15-річну фігуристку було накладено відсторонення від змагань, яке вона успішно опротестувала, та отримала допуск до тренувань. Тепер Міжнародний олімпійський комітет (МОК) подав протест до Арбітражного спортивного суду Лозанни (CAS) з метою залишити в силі усунення.

Що відомо про триметазидин?

Препарат триметазидин є кардіопротектором, метаболіком та антигіпоксантом. Його застосування підвищує обмінні енергетичні процеси усередині клітин організму. У спорті препарат заборонено вже давно, а поза спортом його призначають пацієнтам, які мають проблеми з роботою серцево-судинної системи, а саме у випадках, коли організму потрібно збільшити надходження додаткового ресурсу та енергії у клітину.

У професійному спорті препарат пов'язаний зі скандалом навколо китайського плавця Сунь Яга, якого дискваліфікували у 2014 році. Також у 2016 році заборонений препарат знайшли у іншого росіянина - олімпійського чемпіона з академічного веслування Сергія Федоровцева. Після виявлення допінгу було дискваліфіковано всю російську чоловічу команду, а сам Федоровцев закінчив спортивну кар'єру.

Реакція громадськості

Очільниця Олімпійського та паралімпійського комітету США Сюзанна Лайонс заявила, що цей скандал ставить під питання чистоту спорту.

"По суті, репутація всього олімпійського та паралімпійського руху балансує на межі та тримається на наших словах про те, що ми насправді віримо у цінності, які обстоюємо. Для спортсменів усього світу дуже важливо, щоб ці цінності олімпійського руху вистояли, а одна з найважливіших цінностей - це чистота спорту. Всі спортсмени сьогодні засмучені, тому що, можливо, цю рану знову розкрили", - цитує Лайонс Yahoo Sports.

Американський журналіст Ден Ветзель також жорстко пройшовся по росіянах та звинуватив МОК у поблажливості до РФ, чиїх спортсменів взагалі не повинні були допускати до Олімпійських ігор.

"Ця Олімпіада і так уже була наповнена заголовками про геноцид і рабство, політику та пропаганду, ізолятори та драконівські протоколи, тож буде не дивно, якщо виявиться, що Росія накачала юну спортсменку якимось препаратом, і водночас їй дозволять виступати далі, тому що вона надто молода та наївна, щоб розуміти, що її накачали.

МОК офіційно заборонив Росії виступати на Іграх-2022 через державний допінговий режим, який обдурив десятки спортсменів на Олімпіаді та Паралімпіаді в Сочі-2014.

Але водночас МОК перетворив це відсторонення на глузування, дозволивши російським спортсменам виступати під прапором ОКР. Це ті ж люди, ті ж кольори і, можливо, той самий настрій перемогти за всяку ціну. Навіть якщо цю 15-річну дівчинку Валієву дискваліфікують, як хтось зможе вийти на один лід з її партнерами без тонни підозр?", - заявив Ветзель.

Американська спортивна блогерка Фран стала на захист 15-річної Валієвої.

"Каміла Валієва - абсолютна жертва у цьому сценарії. Однак тепер, коли ми знаємо, що вона справді склала позитивний тест, їй не можуть дозволити брати участь у змаганнях. Це було б найабсурднішим, образливим і безглуздим рішенням. В це важко повірити.

Вона жертва, як і всі фігуристи, якщо їх змусять змагатися з 15-річною дівчинкою, яка стрибає квади, знаючи, що її впіймали на вживанні допінгу і нічого не сталося. Так, це було б абсурдно", - вважає вона.

Ще один американський журналіст Філіп Герш також підтримав дівчину.

"Найсумніше в цьому мало пов'язане з тим, хто та яку медаль отримає у командному заліку. Головне, що, хоч би яким було рішення, 15-річна Валієва назавжди залишиться в тіні, навіть якщо хтось із її оточення зізнається, що дав їй ліки і вона нічого про це не знала", - зазначає він.

У російському Кремлі повністю і безмежно підтримують фігуристку. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков звернувся до спортсменки.

"Каміло, не ховай свого обличчя, ти росіянка, гордо ходи скрізь і, головне, виступай і всіх перемагай", - цитує Пєскова ТАСС.

Він додав, що влада країни переконана, що в цьому випадку йдеться про "якесь непорозуміння". Як пояснив Пєсков, російські чиновники мають питання щодо термінів обробки проб Валієвої.

Прессекретар російського лідера закликав дочекатися закінчення розгляду та офіційного рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Крім того, він розкритикував заяву глави USADA про те, що США можуть притягнути до відповідальності росіян, причетних до справи Валієвої, наголосивши, що Кремль виступає проти транскордонного застосування американського законодавства, зокрема й у спорті.

Що загрожує спортсменці?

Справу російської фігуристки розглядатимуть на виїзній панелі Спортивного арбітражного суду (CAS) до початку особистого турніру на Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні (15 лютого).

Валієва належить до категорії "захищених спортсменів", які не досягли 16-річного віку. До них можуть застосовуватися м'якіші санкції у разі допінгових порушень.

Якщо провина Валієвої або тренерського штабу ОКР буде доведена, то їх можуть позбавити "золота", яке вони здобули в командних змаганнях. Також, швидше за все, юну фігуристку не допустять до особистого турніру.

Додамо, що Росія відсторонена від участі в Олімпійських іграх через систематичне порушення антидопінгових правил. У Пекіні росіянам заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор. Назву країни замінили на абревіатуру збірна ОКР, тобто збірна Олімпійського Комітету Росії.

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