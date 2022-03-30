"Використовують спорт як пропаганду": гендиректор "Шахтаря" закликав вигнати Росію з УЄФА та ФІФА

Сергій Палкін вважає, що країну-агресорку повинні повністю ізолювати, поки вона не змінить свою політику.

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін закликав УЄФА та ФІФА виключити Росію зі списку учасників організацій, посиливши таким чином санкції щодо країни, яка розв'язала повномасштабну війну проти України.

На його думку, країна-агресорка повинна бути повністю ізольованого до того часу, поки її ідеологія не перестане загрожувати будь-яким концепціям миру.

"Я хотів би закликати УЄФА та ФІФА зробити ще один крок і скасувати чи призупинити членство Росії в їхніх організаціях. У 70-х роках ПАР була виключена з ФІФА через їхню політику апартеїду. Росію ж повинні виключити через їхню політику геноциду українців та криваву війну, розв'язану в нашій країні.

Спорт завжди використовували росіяни як пропаганду своєї ідеології. Якщо сьогодні ця ідеологія загрожує мирному співіснуванню, Росія повинна бути повністю ізольована до того часу, поки вона не змінить своєї політики знищення всього живого. Усім українцям потрібен мир, необхідно зупинити цю шалену війну", - сказав Палкін в інтерв'ю виданню Reuters.

Раніше УЄФА та ФІФА застосували санкції проти Росії через вторгнення в Україну - УЄФА виключив російські футбольні клуби з єврокубків, а ФІФА позбавила збірну РФ права зіграти в плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022. Незважаючи на це, Російський футбольний союз досі залишається членом УЄФА та ФІФА.

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