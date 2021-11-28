Викрали золото, коштовності та дорогу автівку: зіркового футболіста пограбували під час матчу

Викрали золото, коштовності та дорогу автівку: зіркового футболіста пограбували під час матчу

Злодії обчистили віллу Артуро Відаля, поки він брав участь у міланському дербі.

Півзахисник міланського "Інтера" Артуро Відаль став жертвою грабіжників.

Віллу чилійського футболіста пограбували 7 листопада під час принципового дербі між "Міланом" та "Інтером", однак відомо про це стало лише зараз.

За інформацією La Provincia di Como, зловмисники вкрали у Відаля золото, коштовності, а також чорний позашляховик Mercedes Brabus Amg G700 вартістю 400 тисяч євро.

Зазначається, що крадії хотіли заволодіти ще одним автомобілем чилійця - Ferrari 448 Spider, проте їм не вдалося завести машину.

Цього сезону Відаль провів у футболці "Інтера" 11 матчів, забив один гол і зробив дві результативні передачі.

"Нерадзуррі" посідають третю сходинку в Серії А. Від лідера чемпіонату "Наполі", який має матч у запасі, команду Сімоне Індзагі відділяє лише один бал.

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