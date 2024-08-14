Вікторія Пльзень – Кривбас: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь відбору Ліги Європи

У першому поєдинку український клуб зазнав поразки з рахунком 1:2.

У четвер, 15 серпня, криворізький "Кривбас" проведе матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2024/25 проти чеської "Вікторії" Пльзень.

Поєдинок відбудеться на "Дусан Арені" в місті Пльзень. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

У першому матчі, який відбувся 8 серпня у словацькому Кошице, криворізький клуб поступився з рахунком 1:2.

Де дивитися матч Вікторія Пльзень – Кривбас

В Україні поєдинок "Вікторія" Пльзень – "Кривбас" у прямому ефірі покаже телеканал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Прогнози букмекерів на матч Вікторія Пльзень – Кривбас

Абсолютним фаворитом поєдинку букмекери вважають чеську команду. На перемогу "Вікторії" можна поставити з коефіцієнтом 1,36. Нічия – 5,30. Виграш підопічних Юрія Вернидуба – 9,60.

Аналітики не сумніваються, що до наступної стадії вийде "Вікторія" – 1,02. Водночас підсумковий тріумф "Кривбаса" оцінений коефіцієнтом 13,50.

Переможець двоматчевого протистояння "Кривбас" – "Вікторія" Пльзень вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи, де позмагається за путівку до групового етапу з шотландським "Хартсом".

Переможений у дуелі українського та чеського клубів у раунді плейоф відбору Ліги конференцій зіграє з іспанським "Бетісом".

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