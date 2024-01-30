"Викусіть, хейтери": Неймар жорстко відповів на критику щодо зайвої ваги (відео)

Форвард саудівського "Аль-Хіляля" Неймар відреагував на критику щодо власної зайвої ваги.

Нещодавно 31-річний бразилець відвідав вечірку на честь дня народження легенди футболу Ромаріо, де шокував зовнішнім виглядом. На опублікованих фото та відео було видно, що нападник набрав зайві кілограми, поки відновлюється після серйозної травми.

Після не найкращих слів на свою адресу Неймар вирішив відповісти хейтерам і виклав у себе в Instagram відео, в якому показав торс та сказав: "Добре, зайва вага. Але… чи гладкий я? Я так не думаю! Викусіть, хейтери! Змиріться з цим або збожеволійте!", – сказав бразилець, показавши в камеру середній палець.

| Neymar responds to those who claim he is overweight:



"Okay, overweight. But fat? I don't think so! Take it, haters! Give it up or run away!"pic.twitter.com/EkV1oEyRJ4 — CentreGoals. (@centregoals) January 30, 2024

Зазначимо, що Неймар отримав жахливу травму в жовтні минулого року в матчі збірної Бразилії проти Уругваю у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Лікарі діагностували у нього розрив хрестоподібної зв'язки та меніска лівого коліна. Процес реабілітації за подібних травм становить від 7 до 10 місяців. Швидше за все, цього сезону він уже не зіграє.

Нагадаємо, Неймар став гравцем "Аль-Хіляля" влітку 2023 року. Саудівський клуб заплатив ПСЖ за його трансфер 90 мільйонів євро без урахування бонусів.

За команду із Саудівської Аравії бразилець встиг зіграти лише 5 матчів, у яких забив один гол і віддав 2 асисти.

Зазначимо, що Неймар є найдорожчим гравцем в історії футболу. 2017 року він перейшов з "Барселони" до ПСЖ за рекордні 222 мільйони євро.

За збірну Бразилії Неймар зіграв 128 матчів і забив 79 голів. У вересні 2023-го він став найкращим бомбардиром в історії "селесао", обійшовши легендарного Пеле.

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