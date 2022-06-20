Вилаяв тренера: російський тенісист влаштував істерику під час фіналу турніру в Німеччині (відео)

Вилаяв тренера: російський тенісист влаштував істерику під час фіналу турніру в Німеччині (відео)

Російський тенісист Данило Медведєв зганьбився під час фінального матчу проти поляка Губерта Гуркача на турнірі серії ATP в Німеччині.

Для першої ракетки світу з Росії поєдинок складувався невдало - Медведєв розгромно програв перший сет. Вимістити злість представник країни-агресорки вирішив на своєму тренері.

Після програної подачі в першому геймі другого сету росіянин обернувся у бік свого тренера Жиля Сервари та жорстко накричав на нього.

Фахівець не став терпіти ганебну поведінку підопічного. Тренер російського тенісиста демонстративно зібрав речі та залишив своє місце на трибунах.

gilles really said “fuck this shit i’m out” and i don’t blame him



@TennisTV pic.twitter.com/kAl08FyYAf — ericka⁵ (@rubledever) June 19, 2022

Сам матч звершився нищівною поразкою Медведєва - 1:6, 4:6. Для Данила це був п'ятий поспіль програний фінал на турнірах серії ATP.

Зазначимо, що Медведєв не вперше відзначився подібною скандальною витівкою. Раніше на Australian Open-2022 росіянин в матчі проти грека Стефаноса Циципаса ганебно визвірився на суддю, обізвавши його тупим.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що зірка українського тенісу Еліна Світоліна обурилася допуском росіян і білорусів до US Open.

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