Вилетіла в другому раунді: олімпійська чемпіонка Харлан залишила ЧС з фехтування

Титулована українська шаблістка Ольга Харлан не змогла успішно виступити на чемпіонаті світу з фехтування-2022, який триває у Каїрі.

На планетарній першості в Єгипті Ольга Харлан зупинилася в 1/16 фіналу, зазнавши поразки від чемпіонки світу-2017 Мартіни Кріщіо.

Українка виграла всі свої поєдинки у кваліфікації. Проте, досягнути таких же успіхів в основній сітці особистої першості їй не вдалося.

У першому раунді Харлан впевнено перемогла американку Татьяну Назлимов з рахунком 15:6. А от далі на шляху в Ольги стала саме італійка Кріщіо, яка на старті вибила іншу українку Олену Кравацьку. Напружена дуель завершилася поразкою Харлан - 14:15.

Таким чином, Харлан другий рік поспіль вилетіла з головного турніру ще на старті змагань. Це лише третій ЧС в кар'єрі Харлан, на якому вона не дійшла до 1/8 фіналу. Раніше це ставалося тільки на її дебютній світовій першості 2005 року та 2018-го.

Харлан - шестиразова чемпіонка світу і восьмиразова чемпіонка Європи. Всього на її рахунку 34 медалі на світових і континентальних першостях.

Також Ольга виграла чотири медалі на Олімпійських іграх. Вона піднімалася на п'єдестал пошани Пекіна-2008 ("золото"), Лондона-2012 ("бронза") і Ріо-де-Жанейро 2016 ("бронза" і "срібло")

Раніше повідомлялося, що Україна виборола першу медаль чемпіонату світу з фехтування-2022. Бронзовим призером став шпажист Ігор Рейзлін.

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