Вилетіли з турніру: англійському клубу дали технічну поразку в скасованому матчі Ліги конференцій

Вилетіли з турніру: англійському клубу дали технічну поразку в скасованому матчі Ліги конференцій

Гра не відбулася через спалах COVID-19 у лондонському клубі.

УЄФА виніс вердикт щодо поєдинку 6-го туру групової стадії Ліги конференцій між англійським "Тоттенгемом" та французьким "Ренном", який не відбувся через масове зараження коронавірусом у стані "шпор".

В організації ухвалили рішення, що матч було зірвано з вини лондонців, тому "Тоттенгему" присуджено технічну поразку з рахунком 0:3.

Таким чином, "Ренн" посів перше місце у групі Ліги конференцій із 14 очками та напряму вийшов до 1/8 фіналу. Нідерландський "Вітесс" став другим з 10 очками та зіграє у стикових матчах проти віденського "Рапіда".

"Тоттенгем" з 7 очками завершив груповий етап на третій позиції та вибув з турніру.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу зіграють вісім переможців груп Ліги конференцій та вісім команд, які виграють стикові матчі ЛК.

Перші матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій відбудуться 17 лютого, поєдинки у відповідь - 24 лютого.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій - 25 лютого. Матчі 1/8 фіналу - 10 і 17 березня.

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