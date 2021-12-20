Вилетіли з турніру: англійському клубу дали технічну поразку в скасованому матчі Ліги конференцій

Гра не відбулася через спалах COVID-19 у лондонському клубі.
УЄФА виніс вердикт щодо поєдинку 6-го туру групової стадії Ліги конференцій між англійським "Тоттенгемом" та французьким "Ренном", який не відбувся через масове зараження коронавірусом у стані "шпор".
В організації ухвалили рішення, що матч було зірвано з вини лондонців, тому "Тоттенгему" присуджено технічну поразку з рахунком 0:3.
Таким чином, "Ренн" посів перше місце у групі Ліги конференцій із 14 очками та напряму вийшов до 1/8 фіналу. Нідерландський "Вітесс" став другим з 10 очками та зіграє у стикових матчах проти віденського "Рапіда".
"Тоттенгем" з 7 очками завершив груповий етап на третій позиції та вибув з турніру.
Зазначимо, що в 1/8 фіналу зіграють вісім переможців груп Ліги конференцій та вісім команд, які виграють стикові матчі ЛК.
- Перші матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій відбудуться 17 лютого, поєдинки у відповідь - 24 лютого.
- Жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій - 25 лютого. Матчі 1/8 фіналу - 10 і 17 березня.
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