Вилетів на пів року: ексфутболіст збірної України отримав важку травму

Український півзахисник кіпрської "Омонії" Роман Безус зазнав важкої травми в матчі національного чемпіонату з "Анортосісом".

Як повідомила "Омонія" у себе в соцмережах, лікарі діагностували у 33-річного українця розрив ахіллового сухожилля.

Безус вийшов на матч з "Анортосісом" у стартовому складі, але вже на 10-й хвилині був змушений залишити поле через пошкодження.

Тепер на Романа чекає тривалий процес відновлення після травми. Орієнтовно він становитиме близько пів року. Тож цього сезону український футболіст більше не зможе допомогти своїй команді.

Безус уже прокоментував свою травму на сторінці в Instagram.

"Давно не було постів, чекав на завершення сезону. Але для мене сезон закінчився раніше. Так сталося. Я повинен зіткнутися з цією проблемою і вийти з неї кращим і сильнішим. Я вірю", – написав хавбек.

Цього сезону Роман зіграв за клуб з Нікосії 38 матчів у всіх турнірах, забив 14 голів і віддав 10 результативних передач.

За три тури до завершення чемпіонату "Омонія" посідає третє місце в Чемпіонській групі, поступаючись трьома очками АЕКу з Ларнаки і чотирма – АПОЕЛу.

Нагадаємо, Безус перебрався до "Омонії" з бельгійського "Гента" влітку 2022 року. Його контракт із кіпрським клубом розрахований до 31 травня з опцією подовження ще на один сезон, але поки що невідомо, чи продовжать сторони співпрацю.

Безус відомий своїми виступами за "Ворсклу", "Динамо", "Дніпро", а також збірну України, куди востаннє викликався влітку 2021 року. На його рахунку 24 матчі та 5 голів у футболці національної команди.

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