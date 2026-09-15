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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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39
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2 хв

Вільхівці — Шахтар: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 1/16 фіналу Кубка України

Чемпіон України стартує в національному Кубку поєдинком проти аутсайдера Другої ліги.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 17 вересня, відбудеться матч 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону-2026/27 між донецьким "Шахтарем" та "Вільхівцями" з однойменного села Закарпатської області.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Вільхівці-Арена-Парк" у селі Вільхівці. Гра розпочнеться о 15:00.

Для "Шахтаря" це буде перший матч у поточному розіграші Кубка України, тоді як "Вільхівці" стартували з 1/32 фіналу, де сенсаційно перемогли представника УПЛ — одеський "Чорноморець" (1:0).

Де дивитися матч Вільхівці — Шахтар

В Україні поєдинок "Вільхівці" — "Шахтар" у прямому ефірі покаже телеканал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Пряму трансляцію матчу також здійснюватиме YouTube-канал УПЛ ТБ.

На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Вільхівці" — "Шахтар".

Прогноз букмекерів на матч Вільхівці — Шахтар

Абсолютним фаворитом матчу букмекери вважають "Шахтар". На перемогу "гірників" можна поставити з коефіцієнтом 1,03. Нічия — 10,50. Виграш господарів — 39,00.

Переможець одноматчевого протистояння вийде до 1/8 фіналу Кубка України.

Згідно з регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробиватиметься серія пенальті — без додаткових таймів.

Наразі "Шахтар" посідає друге місце в УПЛ, маючи 15 очок після шести зіграних матчів. Підопічні Арди Турана за додатковими показниками поступаються лише "Поліссю", яке завдало "помаранчево-чорним" єдиної поразки цього сезону (0:2).

У попередньому матчі "Шахтар" розібрався з "Чорноморцем" (2:0) у межах шостого туру УПЛ. Перед цим донецький клуб стартував у Лізі чемпіонів бойовою нічиєю проти нідерландського ПСВ (1:1).

"Вільхівці" перебувають на останній позиції у групі A турнірної таблиці Другої ліги, набравши 2 очки за п'ять матчів. У попередньому поєдинку команда із Закарпатської області програла клубу "Дністер" Заліщики (0:2) у межах шостого туру Другої ліги.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України стало київське "Динамо", яке у фіналі перемогло "Чернігів" (3:1).

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