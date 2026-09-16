Вільхівці — Шахтар: онлайн-відеотрансляція матчу 1/16 фіналу Кубка України

"Шахтар" / © ФК Шахтар

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У четвер, 17 вересня, відбудеться матч 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону-2026/27 між донецьким "Шахтарем" та "Вільхівцями" з однойменного села Закарпатської області.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Вільхівці-Арена-Парк" у селі Вільхівці. Гра розпочнеться о 15:00.

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Для "Шахтаря" це буде перший матч у поточному розіграші Кубка України, тоді як "Вільхівці" стартували з 1/32 фіналу, де сенсаційно перемогли представника УПЛ — одеський "Чорноморець" (1:0).

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Згідно з регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті — без додаткових таймів.

До вашої уваги онлайн-відеотрансляція матчу "Вільхівці" — "Шахтар".

Наразі "Шахтар" посідає друге місце в УПЛ, маючи 15 очок після шести зіграних матчів. Підопічні Арди Турана за додатковими показниками поступаються лише "Поліссю", яке завдало "помаранчево-чорним" єдиної поразки цього сезону (0:2).

У попередньому матчі "Шахтар" розібрався з "Чорноморцем" (2:0) у межах шостого туру УПЛ. Перед цим донецький клуб стартував у Лізі чемпіонів бойовою нічиєю проти нідерландського ПСВ (1:1).

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"Вільхівці" перебувають на останній позиції у групі A турнірної таблиці Другої ліги, набравши 2 очки за п'ять матчів. У попередньому поєдинку команда із Закарпатської області програла клубу "Дністер" Заліщики (0:2) у межах шостого туру Другої ліги.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України стало київське "Динамо", яке у фіналі перемогло "Чернігів" (3:1).

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