Вилучення Едмара і чергова нічия Ротаня: "Олександрія" не зуміла перемогти в 21-му турі УПЛ (відео)

"Металіст 1925" та "Олександрія" розписали нічию в рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Колос" у Ковалівці закінчився з рахунком 0:0 .

Команда Руслана Ротаня більше володіла м'ячем і частіше загрожувала воротам суперника, тоді як харків'яни за гру не створили жодного небезпечного момента. Однак вирвати перемогу олександрійцям все одно не вдалося.

Додамо, що в середині другого тайму за надмірні емоції червону картку отримав керманич харківського клубу Едмар.

Огляд матчу

Цікаво, що вже шість із семи матчів "містян" під керівництвом нового головного тренера Руслана Ротаня завершилися нічийним результатом.

Після цього матчу "Олександрія" (33 очки) залишилася 5-му місці в турнірній таблиці УПЛ. "Металіст 1925" перебуває на 9-й позиції, маючи у своєму активі 22 бали.

У наступному турі підопічні Ротаня 24 квітня зіграють з "Інгульцем", а команда Едмара днем раніше зустрінеться зі "Львовом".

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