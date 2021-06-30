Вилучення і важка травма Бєсєдіна: збірна України у феєричному матчі обіграла Швецію і вийшла до 1/4 фіналу Євро-2020

Вилучення і важка травма Бєсєдіна: збірна України у феєричному матчі обіграла Швецію і вийшла до 1/4 фіналу Євро-2020

Підопічні Андрія Шевченка провели гідний поєдинок.

Збірна України обіграла національну команду Швеції в додатковий час у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 і вийшла до чвертьфіналу турніру. Основний час зустрічі на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго завершився з рахунком 1:1. В овертаймі перемогу нашій команді приніс Артем Довбик.

Перший небезпечний момент у поєдинку створили підопічні Андрія Шевченка. Роман Яремчук після пасу Андрія Ярмоленка пробивав з меж карного майданчика шведів, але з його ударом впорався Робін Ольсен.

Шведи відповіли моментом Александера Ісака, але його удар виявився трохи неточним - м'яч пролетів біля дальньої стійки.

Не минуло й десяти хвилин, як наша команда відкрила рахунок. Ярмоленко з одного краю карного майданчика класно перевів м'яч на інший край на Олександра Зінченка, а той потужним ударом пробив Ольсена.

Associated Press

Шведи відігралися перед самою перервою. Емілю Форсберг дали наші захисники прийняти м'яч перед власним карним майданчиком і пробити. Після рикошету сфера влетіла в кут воріт Георгія Бущана.

Associated Press

У дебюті другого тайму команди протягом хвилини обмінялися класними моментами. Спочатку Сергій Сидорчук потрапив у стійку воріт шведів, а в атаці у відповідь каркас воріт зіграв вже за нашу команду після удару Форсберга.

Пізніше вже поперечина врятувала гашу команду. Знову воротам Бущана загрожував все той же Форсберг. Ці моменти так і залишилися найнебезпечнішими у другому таймі.

Перший екстратайм запам'ятався жахливим фолом Маркуса Даніельссона на Артему Бєсєдіну. Наслідками цього моменту стали вилучення шведа і травма українця.

У другому екстратаймі перемогу нашій збірній приніс, як вже говорилося, Довбик, який головою замкнув навіс Руслана Маліновського.

У чвертьфіналі збірна України зіграє з Англією.

Ігри наступної стадії плейоф відбудуться 2-3 липня.

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