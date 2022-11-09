Вилучення Левандовські та Піке: "Барселона" в меншості оформила камбек і закріпилася на вершині Ла Ліги (відео)

Каталонці здобули вольову перемогу та відірвалися від "Реала" в турнірній таблиці.

"Барселона" на виїзді здолала "Осасуну" в рамках 14-го туру іспанської Ла Ліги – 1:2 .

Поєдинок невдало розпочався для підопічних Хаві Ернандеса. Уже на 6-й хвилині Давид Гарсія вивів господарів вперед.

На 31-й хвилині "синьо-гранатові" залишилися в меншості – Роберт Левандовські отримав другу жовту картку, поставивши свою команду в скрутне становище.

Перед свистком на перерву арбітр також показав червону картку легенді "Барси" Жерару Піке, який розпочав гру на лаві запасних. 35-річний іспанець через велику кількість травмованих захисників несподівано потрапив до заявки "блаугранас" на гру з "Осасуною", хоч у попередньому матчі з "Альмерією" красиво попрощався з футболом.

Після завершення першого тайму Піке вийшов на поле, де почав висловлювати свої претензії рефері. У підсумку Жерар наговорив на червону картку.

Незважаючи на обставини, "Барселона" зуміла виплутатися зі складної ситуації та змінити перебіг зустрічі на свою користь. На старті другого тайму рахунок зрівняв Педрі, а на 85-й хвилині переможний гол забив Рафінья.

Осасуна – Барселона: огляд матчу

"Барселона" набрала 37 очок і відірвалася від мадридського "Реала" (32) на вершині таблиці Примери. "Осасуна" перебуває з 23 балами на шостому місці.

Матчі наступного туру відбудуться вже після Чемпіонату світу в Катарі. Базова дата – 31 грудня. "Барселона" прийматиме "Еспаньйол", а суперником "Осасуни" буде "Реал Сосьєдад".

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