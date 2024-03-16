Вилучення на 2-й хвилині та шедевральний гол: "Оболонь" у більшості здолала "Полісся" (відео)

Житомирці не зуміли перервати свою серію без перемог у першому матчі під керівництвом нового тренера.

"Оболонь" на своєму полі обіграла "Полісся" в матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Оболонь-Арені" в Києві завершився з рахунком 1:0 .

Уже на 2-й хвилині зустрічі житомирський клуб залишився в меншості – захисник гостей Сергій Чоботенко отримав пряму червону картку за те, що в підкаті жорстко стрибнув супернику в ноги.

На 10-й хвилині "пивовари" скористалися чисельною більшістю та відкрили рахунок. Руслан Черненко з-за меж штрафного розкішним ударом закрутив м'яч у дальню "дев'ятку".

Більше голів у цьому поєдинку забито не було. Відтак гра завершилася мінімальною перемогою столичної команди.

Огляд матчу "Оболонь" – "Полісся"

Зазначимо, що в матчі проти "пивоварів" на посаді керманича "Полісся" дебютував Сергій Шищенко. Він замінив на посаді Юрія Калитвинцева, який подав у відставку.

Таким чином, "Полісся" не перемагає вже сім матчів поспіль у чемпіонаті України, а у чотирьох іграх після зимової паузи набрало лише одне очко. Востаннє житомирський колектив вигравав ще 11 листопада минулого року в поєдинку з "Металістом 1925" (2:1).

"Полісся" (33 очки) наразі посідає шосте місце в УПЛ. "Оболонь" (18 балів) піднялася на 13-ту позицію, але все одно перебуває в зоні перехідних матчів за збереження прописки в елітному дивізіоні.

У наступному турі чемпіонату України, який відбудеться вже після міжнародної паузи, "Полісся" 30 березня прийме "Чорноморець", а "Оболонь" того ж дня вдома зустрінеться з "Шахтарем".

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