Вилучення обох голкіперів, Жиру у воротах: "Мілан" у шаленій кінцівці здолав клуб Малиновського (відео)

"Мілан" переміг "Дженоа" українця Руслана Малиновського у виїзному матчі 8-го туру італійської Серії А – 0:1 .

У першому таймі команди не забивали голів, залишивги все найцікавіше на другу половину поєдинку. На 87-й хвилині "россонері" відкрили рахунок зусиллями Крістіана Пулішича, проте це був ще далеко не кінець.

Арбітр компенсував до основного часу зустрічі 7 хвилин, але матч затягнувся. На 90+9-й хвилині після застосування системи VAR рефері за грубий фол показав пряму червону картку голкіперу "Мілана" Майку Меньяну.

Оскільки замін у "россонері" на той момент уже не залишилося, у ворота став форвард Олів'є Жиру. Чемпіону світу 2018 року в складі збірної Франції довелося продемонструвати свої голкіперські навички, аби втримати для "Мілана" перемогу.

Догравали ж команди в рівних складах. На 90+13-й хвилині другу жовту картку отримав воротар "Дженоа" Хосеп Мартінес.

Зазначимо, що Малиновський вийшов у стартовому складі "грифонів" і був замінений на 68-й хвилині. Для українця це шостий поєдинок цього сезону Серії А.

Огляд матчу

Після цієї драматичної перемоги "Мілан" (21 очко) очолив Серію А, потіснивши з першого місця "Інтер" (19 балів), який зіграв унічию з "Болоньєю" – 2:2. "Дженоа" з 8 пунктами посідає 15-ту сходинку.

У наступному турі 22 жовтня "Мілан" прийме "Ювентус", а команда Малиновського на виїзді зіграє з "Аталантою".

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