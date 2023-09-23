Вилучення Ракицького, скасований гол і шедевр львів'ян: "Шахтар" зі скандалом не подужав "Рух"

"Гірники" втратити очки, але повернули собі лідерство в національному чемпіонаті.

"Шахтар" зіграв унічию з "Рухом" у матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 1:1 .

Чемпіон України вийшов вперед на 17-й хвилині гри – Георгій Судаков скористався передачею Дмитра Криськіва та пробив точно кут воріт воріт львівського клубу.

На 21-й хвилині "гірники" залишилися в меншості – Ярослав Ракицький отримав пряму червону картку за підкат проти Іллі Квасниці. Варто зазначити, що захисник "Шахтаря" спочатку зіграв у м'яч і лише за інерцією зачепив суперника, однак після перегляду епізоду на VAR арбітр вирішив вилучити гравця з поля.

Вилучення Ярослава Ракицького в матчі "Рух" – "Шахтар" / Скриншот із трансляції

На 24-й хвилині за рахунку 1:0 на користь "гірників" у матчі стався ще один суперечливий епізод. Нападник "Руха" Євген Пастух після серії рикошетів відправив м'яч у ворота Дмитра Різника. Але суддя після використання VAR скасував гол львів'ян через офсайд. На скриншоті з трансляції УПЛ важко встановити, чи справді було положення поза грою.

Скасований гол "Руха" у ворота "Шахтаря" / Скриншот із трансляції

Граючи в більшості, "Рух" більше атакував, поки команда Патріка ван Леувена зосередилася на контрвипадах. Наприкінці поєдинку господарі змогли досягнути свого та врятуватися від поразки – Богдан Слюбик потужним ударом здалеку поцілив у "дев'ятку" воріт "Шахтаря".

"Гірники" втретє у 8 турах втратили очки в УПЛ. Незважаючи на цей факт, донеччани з 18 балами повернулися на вершину турнірної таблиці, обійшовши на один бал "Кривбас". Львів'яни (12 пунктів) розташовуються на шостій позиції.

У наступному турі "Шахтар" 30 вересня зустрінеться з "Ворсклою", а "Рух" 1 жовтня зійдеться з "Кривбасом".

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