Вилучення та два пенальті: "Дніпро-1" втратив перші очки в новому сезоні УПЛ

Команда Олександра Кучера в меншості вирвала нічию у грі з "Минаєм".

"Дніпро-1" зіграв унічию з "Минаєм" у матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24. Поєдинок на "Минай-Арені" закінчився з рахунком 1:1 .

Усі найцікавіші події в цій зустрічі розгорнулися після перерви. На старті другого тайму дніпряни залишилися в меншості – на 50-й хвилині пряму червону картку за фол проти Єгора Твердохліба перед власним штрафним майданчиком отримав Едуард Сарапій.

На 82-й хвилині підопічні Олександра Кучера заробили пенальті – Юрій Кравчук у підкаті на лівому фланзі штрафного збив Володимира Танчика. Однак з 11-метрової позначки Руслан Бабенко не зумів переграти воротаря минайців Олександра Бандуру.

За хвилину до кінця основного часу команда Володимира Шарана повела в рахунку – Єгор Твердохліб добив м'яч у сітку після того, як з його першим ударом впорався голкіпер дніпрян Яків Кінарейкін.

Проте в компенсований час "Дніпро-1" таки уникнув поразки. Захисник закарпатського клубу Ігор Солдат у власному штрафному збив Домінго Бланко, а сам постраждалий впевнено реалізував пенальті.

Для срібного призера минулого розіграшу УПЛ це перша втрата очок у новому сезоні. "Дніпро-1" з 4 очками після двох матчів посідає сьому сходинку в турнірній таблиці.

"Минай" набрав перше очко за три поєдинки в поточному чемпіонаті України та йде на передостанньому, 15-му місці.

У 4-му турі УПЛ дніпряни 20 серпня зіграють проти "Оболоні", а закарпатці днем раніше зустрінуться з "Металістом 1925".

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