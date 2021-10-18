Вилучення та незабитий пенальті: "Верес" у видовищному матчі здолав на виїзді "Чорноморець" в УПЛ

Вилучення та незабитий пенальті: "Верес" у видовищному матчі здолав на виїзді "Чорноморець" в УПЛ

Півтора тайму рівненцям довелося грати вдесятьох.

Рівненський "Верес" у рамках заключного поєдинку 11-го туру української Прем'єр-ліги переміг на виїзді одеський "Чорноморець" із рахунком 1:0 .

Зазначимо, що єдиний м'яч у цій зустрічі було забито вже на 18 хвилині - в швидкій атаці через лівий фланг Геннадій Пасіч видав пас низом до ближньої штанги, а його брат, Євген Пасіч, заштовхав ігрове знаряддя у сітку.

Здавалося б, що після цього взяття воріт гості візьмуть ініціативу до своїх ніг, але вже за дві хвилини "Верес" залишився вдесятьох - Валерій Кучеров небезпечно зіграв проти Мохамеда Кадірі та, як наслідок, побачив перед собою пряму червону картку.

Після того, як "Верес" отримав вилучення, "Чорноморець" побіг зрівнювати рахунок, але відчайдушні спроби господарів ні до чого не призводили. У другій половині протистояння "Чорноморець" отримав найреальнішу можливість відновити паритет - Микита Полюлях збив у своєму штрафному Артура Авагімяна та головний арбітр призначив пенальті. Утім, зрівняти рахунок одеситам не вдалося - голкіпер "Вереса" Богдан Когут "потягнув" удар "з позначки" від Іллі Путрі.

Останній відрізок матчу запам'ятався почерговими моментами біля обох воріт, але рахунок від 18 хвилини так й залишився незмінним.

"Верес" після цієї перемоги набрав 15 очок, але все ще залишився на дев'ятому місці в турнірній таблиці;

"Чорноморець", своєю чергою, з шістьма балами йде на передостанній, 15-й, позиції.

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